Кто в 8 классе помогите с историей? вопрос: каковы были причины и результаты "опиум??ых войн"

Гость: Гость:

Первая опиумная война 1840-1842 гг. Причины: Конфискация запасов опиума у английских купцов в Гуанджоу, попытка захвата английских судов. Результаты: Ряд соглашений, которые поставили Китай в неравноправное положение. Они стали типичным для стран Востока, попавших в зависимость от индустриальных держав и постепенно превращавшихся в полуколонии. Вторая опиумная война 1856-1860 гг. Причины: Требование Англии,Франции и США открытия посольств в столице Китая, это посчиталось за оскорбление. Результат: полный разгром китайских войск, разграбление Пекина, выплата контрибуции державам и согласие на открытие посольств в столице.