Вершины прямоугольника АВСД имеют соответственно координаты (-1;-3),(5;-3),(5;2),(-1;2). най??ите абсциссу точки пересечения диагоналей этого прямоугольника.

Гость: Гость:

Чертим координатную плоскость. Находим четыре вершины прямоугольника. Проводим диагонали прямоугольника. И, широко раскрыв глаза, видим,что координаты точки пересечения диагоналей имеет координаты - O(2; - 0.5). В вопросе спрашивается только абсцисса - по оси Х - и пишем ответ. ОТВЕТ: Ох = 2. А, если делать с закрытыми глазами, то, пользуясь свойством точки пересечения диагоналей параллелограмма, делаем расчет. АО=ОВ = АВ/2 = (5 - (-1))/2 = 6/2 = 3 Ох = Ах+АО = - 1 + 3 = 2 или Ох = Вх - ОВ = 5 - 3 = 2. ОТВЕТ Ох = 2