В сухом ельничке с муравьиной кучи взлетел рябчик. А по куче, как шарики, прокатились крошечные рябчата. Они и летать ещё не умели.Определить падежи.

Русский язык
В сухом ельничке с муравьиной кучи взлетел рябчик. А по куче, как шарики, прокатились крошечные рябчата. Они и летать ещё не умели.Определить падежи.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ельничке-п.п рябчик-и.п куче-д.п шарики-в.п рябчата-и.п
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