В сухом ельничке с муравьиной кучи взлетел рябчик. А по куче, как шарики, прокатились крошечные рябчата. Они и летать ещё не умели.Определить падежи.

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В сухом ельничке с муравьиной кучи взлетел рябчик. А по куче, как шарики, прокатились крошечные рябчата. Они и летать ещё не умели.Определить падежи.

Автор: Гость