Синтаксический разбор предложения. Килиманджаро самая высокая гора в Африке. пожалуйста, помогите!:((
Русский язык
Синтаксический разбор предложения. Килиманджаро самая высокая гора в Африке. пожалуйста, помогите!:((
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сущ. прил. сущ. cоюз сущ. Килиманджаро самая высокая гора в Африке --------------------- обстоятельство --- ---------- (Простое,повествовательное,невосклицательное,односоставное,осложнено однородными сказуемыми.) [(---) (---) в (---)]
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