Синтаксический разбор предложения. Килиманджаро самая высокая гора в Африке. пожалуйста, помогите!:((

Русский язык
Синтаксический разбор предложения. Килиманджаро самая высокая гора в Африке. пожалуйста, помогите!:((
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сущ.                         прил.        сущ. cоюз  сущ. Килиманджаро самая высокая гора в Африке ---------------------  обстоятельство ---      ---------- (Простое,повествовательное,невосклицательное,односоставное,осложнено однородными сказуемыми.) [(---) (---) в (---)]
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