Определить субъект РФ. Данная область входит в состав Центральной России. Для об??асти характерна высокая плотность населения. Смертность в регионе превышает рождаемость, однако при этом наблюдается устойчивый рост численности...

География

Определить субъект РФ. Данная область входит в состав Центральной России. Для об??асти характерна высокая плотность населения. Смертность в регионе превышает рождаемость, однако при этом наблюдается устойчивый рост численности населения. Это объясняется большим притоком мигрантов как из других регионов России, так из ближнего зарубежья. Для региона характерен большой объем маятниковых миграций между областью и административным центром. На территории области административного центра располагается много памятников архитектуры, часть которых входит в список объектов Всемирного наследия.

Автор: Гость