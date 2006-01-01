Сообщение на тему памятник Екатерина Вторая

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Изначально памятник Екатерине II установлен в 1907 году в Краснодаре и уничтожен большевиками в 1920 году. Монумент был восстановлен и торжественно открыт в 2006 году. На памятнике мы видим императрицу Екатерину II в царской порфире, держащую в руках скипетр и державу, мудрую, величественную. На главной части постамента нанесен текст Жалованной грамоты 1792 года. На фоне войсковых знаков и боевых знамен слева от императрицы изображен князь Потемкин-Таврический. С правой стороны расположены три первых кошевых атамана казачьего войска: Захарий Чепега, Сидор Белый и Антон Головатый. Задняя сторона памятника изображает слепого кобзаря с поводырем и список побед, одержанных Россией с участием кубанских казаков. Памятник спроектирован знаменитым скульптором и художником Михаилом Микешиным в честь празднования 200-летия Кубанского казачьего войска в 1895 году. Торжественное открытие памятника состоялось в мае 1907 года. Новый монумент создал известный скульптор Кубании Александр Аполлонов. В создании памятника он использовал снимки бронзового памятника и модели, чертежи и архивные документы. Монумент изготовлен в мастерской художественного литья Ростовского университета.