Составить предложение с фразеологизмом ,Как кот наплакал,Куры не клюют,Заснуло сердце,
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Составить предложение с фразеологизмом ,Как кот наплакал,Куры не клюют,Заснуло сердце,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У моего брата денег куры не клюют. Вчера выпало снега, как кот наплакал. Заснуло сердце-прокинулась душа)
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