Зина Портнова кто такая
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Зина Портнова кто такая
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это советская подпольщица партизанка член подпольной организации Юные Мстители разведчица партизанского отряда имени К Е Ворошилова на оккупированной гитлеровцами территории Белорусской ССР член ВЛКСМ с 1943 герой советского союза
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