За три дня выставку посетили 1500 учащихся. Во второй день выставку посетили на 120 учащихся меньше, чем в первый день, в третий день - на 120 учащихся меньше чем во второй день. Сколько учащихся посетили выставку в каждый из т...

Математика

За три дня выставку посетили 1500 учащихся. Во второй день выставку посетили на 120 учащихся меньше, чем в первый день, в третий день - на 120 учащихся меньше чем во второй день. Сколько учащихся посетили выставку в каждый из трёх дней?

Автор: Гость