За три дня выставку посетили 1500 учащихся. Во второй день выставку посетили на 120 учащихся меньше, чем в первый день, в третий день - на 120 учащихся меньше чем во второй день. Сколько учащихся посетили выставку в каждый из т...
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За три дня выставку посетили 1500 учащихся. Во второй день выставку посетили на 120 учащихся меньше, чем в первый день, в третий день - на 120 учащихся меньше чем во второй день. Сколько учащихся посетили выставку в каждый из трёх дней?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 день - (х+240) учащихся 2 день - х +120 учащихся 3 день - (х) учащихся Всего 1500 учащихся х+240+х+120+х=1500 3х+360=1500 3х=1500-360 3х=1140 х=1140/3 х= 380 уч. в 3 день 380+120=500 уч. во 2 день 380+240=620 уч. в 1 день
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