Составьте 4-5 предложения с словами доволен и расставаться и местоимениями 1-го и 3-??о лица с предлогами Дам 15 баллов!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Составьте 4-5 предложения с словами доволен и расставаться и местоимениями 1-го и 3-??о лица с предлогами Дам 15 баллов!!!!!!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость