Составьте 4-5 предложения с словами доволен и расставаться и местоимениями 1-го и 3-??о лица с предлогами Дам 15 баллов!!!!!!!!!!!!!!!!!
Русский язык
Составьте 4-5 предложения с словами доволен и расставаться и местоимениями 1-го и 3-??о лица с предлогами Дам 15 баллов!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
В комбинации клавиш для работы с фрагментами в текстовом редакторе Free Pascal используется клавиша: А.Shift B.Alt C.Enter D.Ctrl
Математика