Составь и запиши предложение из данных слов : морю летом Боря ездил

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Составь и запиши предложение из данных слов : морю летом Боря ездил
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Летом Боря ездил к морю.
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