Различия НАТО и ОВД, по истории 9 класс
История
Различия НАТО и ОВД, по истории 9 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В состав НАТО входили государства преимущественно западноевропейские, ориентированные на США, с демократической формой го. правления. В ОВД входили страны социалистического блока, ориентированные на СССР
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