На сколько 10 меньше чем 80 90 100

Математика
На сколько 10 меньше чем 80 90 100
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)80-10=70 2)90-10=80 3)100-10=90
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