Приведите пример слова, в котором звуков больше, чем букв: язык
Русский язык
Приведите пример слова, в котором звуков больше, чем букв: язык
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Яблоко, еж, юла, самочувствие, опоздание, ёлка, ядро, ягода, заяц.
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