Подберите и запишите профессиональные слова относящиеся к следующим профессиям : 1)библиотекарь 2)врач 3)сапожник 4)рыбак К сожалению слова типа бинт,книга не подойдут

Русский язык

Подберите и запишите профессиональные слова относящиеся к следующим профессиям : 1)библиотекарь 2)врач 3)сапожник 4)рыбак К сожалению слова типа бинт,книга не подойдут

Автор: Гость