Подберите и запишите профессиональные слова относящиеся к следующим профессиям : 1)библиотекарь 2)врач 3)сапожник 4)рыбак К сожалению слова типа бинт,книга не подойдут

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Подберите и запишите профессиональные слова относящиеся к следующим профессиям : 1)библиотекарь 2)врач 3)сапожник 4)рыбак К сожалению слова типа бинт,книга не подойдут
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Библиотекарь -каталог, формуляр абонемент  врач- реанимация, инъекция, фибрилятор, шприц, бахилы , халат  сапожник - набойка (на каблук) супенатор, каблук, кожа ,шило  рыбак- донка, прикормка, сеть , садок,снасти ,мотыль
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