30 Баллов. Помогите написать сочинение на 80 слов начало и конец уже есть смотрите ф??то. Я по английскому просто ноль.

Английский язык

30 Баллов. Помогите написать сочинение на 80 слов начало и конец уже есть смотрите ф??то. Я по английскому просто ноль.

Автор: Гость