Игра набор слова ПРИРОДА Составить из этого слова другие слова (предметы в единст??енном лице, имена, клички, местоимения не считаются) . Записать на листочке, например 1. Пир 2. Род 3. Радио ....
Литература
Игра набор слова ПРИРОДА Составить из этого слова другие слова (предметы в единст??енном лице, имена, клички, местоимения не считаются) . Записать на листочке, например 1. Пир 2. Род 3. Радио ....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ода,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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