Цитатна характеристика Айвенго з твору "Айвенго".

Гость: Гость:

1..Уилфред Айвенго — рыцарь, сын Седрика Сакса, сподвижник Ричарда Львиное сердце. 2"Айвенго в одежде пилигрима тайком возвращается из крестового похода домой." 3."Пилигрим защищает честь Ричарда и его храбрых воинов и от имени Айвенго, уже однажды победившего храмовника на поединке" 4."она видит перед собой бледного как смерть Айвенго, который падает у её ног, истекая кровью от ран." 5.""раненого Айвенго унесли носилки какой-то богатой дамы," 6.".. приходивший Айвенго на помощь Чёрный Рыцарь". 7." Рыцарь едва успевает вытащить на вольный воздух Айвенго." 8." . Однако в разгар беседы Айвенго вдруг исчезает " 9." сам он едва держится в седле. Это Уилфред Айвенго, и Ревекка трепещет от волнения за него" 10.". «Айвенго долго и счастливо жил с Ровеной"