Особенности растений субтропич зоны
Окружающий мир
Особенности растений субтропич зоны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Там рослини без листя так як листя теж потребує соку і забирирає сік який і так потрібен рослині і так рослина виживаж також так є кактуси
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
30 Баллов. Помогите написать сочинение на 80 слов начало и конец уже есть смотрите ф??то. Я по английскому просто ноль.
Литература
Игра набор слова ПРИРОДА Составить из этого слова другие слова (предметы в единст??енном лице, имена, клички, местоимения не считаются) . Записать ...
Русский язык
Подберите и запишите профессиональные слова относящиеся к следующим профессиям : 1)библиотекарь 2)врач 3)сапожник 4)рыбак К сожалению слова типа ...
Математика