Составить диалог на казахском языке на тему Мой папа строитель

Қазақ тiлi
Составить диалог на казахском языке на тему Мой папа строитель
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Менің əкем құрылысшы Менің əкем құрылысшы болып жумыс істейді.Ол кісі зәулім үйлер салады. Шаршамай жүмыс істеп , үйлер дұрыс салуын қадағалайды. Үйге шаршап келіп демалады.Үйлер дұрыс салынсын, құламасын деп қадағалап жүреді.Менің əкем адамдар жақсы үйде тұрсын деп құрылысшы болып жұмыс істейді.
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