Помогите пожалуйста!!! Представьте в виде произведения: 1)5a^4+10a^3b -25a^2b^2 -15ab^3 2) 2x^4 -6x^3y -6x^2y^2+8xy^3 7 Класс. Заранее спасибо!!!:)
Алгебра
Помогите пожалуйста!!! Представьте в виде произведения: 1)5a^4+10a^3b -25a^2b^2 -15ab^3 2) 2x^4 -6x^3y -6x^2y^2+8xy^3 7 Класс. Заранее спасибо!!!:)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5a^4+10a^3b -25a^2b^2 -15ab^3=5a(a^3+2a^2b-5ab^2-3b^3) 2)2x^4-6x^3y -6x^2y^2+8xy^3=2x(x^3-3x^2y-3xy^2+4y^3)
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