Помогите пожалуйста!!! Представьте в виде произведения: 1)5a^4+10a^3b -25a^2b^2 -15ab^3 2) 2x^4 -6x^3y -6x^2y^2+8xy^3 7 Класс. Заранее спасибо!!!:)

Алгебра
Помогите пожалуйста!!! Представьте в виде произведения: 1)5a^4+10a^3b -25a^2b^2 -15ab^3 2) 2x^4 -6x^3y -6x^2y^2+8xy^3 7 Класс. Заранее спасибо!!!:)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5a^4+10a^3b -25a^2b^2 -15ab^3=5a(a^3+2a^2b-5ab^2-3b^3) 2)2x^4-6x^3y -6x^2y^2+8xy^3=2x(x^3-3x^2y-3xy^2+4y^3)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Ішінде дисфемизмі бар мақал керек
Ответить
Русский язык
История слова привередливый
Ответить
Литература
Зина Портнова кто такая
Ответить
Математика
Запишите все двухзначные числа которые можно составить из чисел 1 3 5 7 (1)какие из них протые а какие сложные числа
Ответить
Математика
За три дня выставку посетили 1500 учащихся.Во второй день выставку посетили на 120 уч??щихся меньше ,чем в первый день, в третьем на 120 учащихся м...
Ответить