Помогите пожалуйста!!! Представьте в виде произведения: 1)5a^4+10a^3b -25a^2b^2 -15ab^3 2) 2x^4 -6x^3y -6x^2y^2+8xy^3 7 Класс. Заранее спасибо!!!:)

Алгебра

Помогите пожалуйста!!! Представьте в виде произведения: 1)5a^4+10a^3b -25a^2b^2 -15ab^3 2) 2x^4 -6x^3y -6x^2y^2+8xy^3 7 Класс. Заранее спасибо!!!:)

Автор: Гость