Перевод задания 11. Помогите пожалуйста!

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Есть ли жизнь на других планетах? Планет в Солнечной системе все вращаемся вокруг Солнца. Есть девять планет, но наша планета, Земля, есть только у живого. Теперь мы знаем, что условия на других планетах не пригодных для жизни. Меркурий , например, ближе к Солнцу, чем Земля. Это слишком жарко. Другие планеты, которые находятся дальше от солнца слишком холодно.