СРОЧНО какая из перечисленных клеточных структур присутсвует и в клетках бактерий и в клетках животных

Биология
СРОЧНО какая из перечисленных клеточных структур присутсвует и в клетках бактерий и в клетках животных
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Автор: Гость
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Гость:
Плазматическая мембрана Жгутик Рибосомы
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