Считается ли предложение с однородными членами предложения простым?
Русский язык
Считается ли предложение с однородными членами предложения простым?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да,так как там только одна основа,но если основа не одна,то это уже не простое предложение
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