Найдите разность двух чисел если уменьшаемое равно 90 и составляет девять пятых вычитаемого

Математика
Найдите разность двух чисел если уменьшаемое равно 90 и составляет девять пятых вычитаемого
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 9:5= 1,8 2)90:1,8= 50 Ответ: разность двух чисел равна 50
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