Нитрат мкди (||) и хлорид цинка полное и сокращенное ионное уравнение решите пожалуйста
Химия
Нитрат мкди (||) и хлорид цинка полное и сокращенное ионное уравнение решите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cu(NO3)2 + ZnCl2 = CuCl2 + Zn(NO3)2Cu(+2) + 2NO3(-) + Zn(+2) + 2Cl(-) = Cu(+2) + 2Cl(-) + Zn(+2) + 2NO3(-)реакция не идёт
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