У мальчика в корзине некоторое количество морковок Он может их раз дать поровну 4,??ли 6,или 8.Какое наименшее количество морковок может быть в корзине у мальчика?

Математика

У мальчика в корзине некоторое количество морковок Он может их раз дать поровну 4,??ли 6,или 8.Какое наименшее количество морковок может быть в корзине у мальчика?

Автор: Гость