У мальчика в корзине некоторое количество морковок Он может их раз дать поровну 4,??ли 6,или 8.Какое наименшее количество морковок может быть в корзине у мальчика?
Математика
У мальчика в корзине некоторое количество морковок Он может их раз дать поровну 4,??ли 6,или 8.Какое наименшее количество морковок может быть в корзине у мальчика?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Морковки были.Морковки есть. Морковки будут. А если честно я незнаю)
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