7дм 2см+1дм 8см-23см=
Математика
7дм 2см+1дм 8см-23см=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7дм 2см+1дм 8см-23см=72см+18см-23см=67см=6дм7см
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