Увеличь число-результат пункта 4 на 1 десяток

Математика
Увеличь число-результат пункта 4 на 1 десяток
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