10 афоризмов с их обозночением

Гость: Гость:

"Друг - это одна душа, живущая в двух телах." "Никакая дружба невозможна без взаимного уважения." - дружба, связь между друзьями. "Равнодушие - наивысшая жестокость." - равнодушие. "Трус - тот, кто в минуту опасности думает ногами." - трусость. "Кто боится других, тот раб, хотя не замечает этого." - трусость, страх. "Трусость - мать жестокости." - трусость не во благо. " Предают только свои." - предательство. "Золотого человека легче продать." - самолюбие не главное в человеке; предательство. "Предательство - это удар, которого не ждёшь." - предательство. " - Где твои друзья? -У меня их нет. Когда я оказался в трудной ситуации, они убежали от меня, как блохи от мёртвой собаки."-предательство.