10 афоризмов с их обозночением

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10 афоризмов с их обозночением
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Друг - это одна душа, живущая в двух телах." "Никакая дружба невозможна без взаимного уважения." - дружба, связь между друзьями.  "Равнодушие - наивысшая жестокость." - равнодушие.  "Трус - тот, кто в минуту опасности думает ногами." - трусость.  "Кто боится других, тот раб, хотя не замечает этого." - трусость, страх. "Трусость - мать жестокости." - трусость не во благо.  " Предают только свои." - предательство. "Золотого человека легче продать." - самолюбие не главное в человеке; предательство.  "Предательство - это удар, которого не ждёшь." - предательство. " - Где твои друзья? -У меня их нет. Когда я оказался в трудной ситуации, они убежали от меня, как блохи от мёртвой собаки."-предательство.
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