Доклад на тему мифы 10 предложений можете помочь пожалуйста
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Доклад на тему мифы 10 предложений можете помочь пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
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Мифы, как особая форма миропонимания мифы Древней Греции Введение. Древние греки были деятельным, энергичным народом, не боявшимся познавать мир, хотя он и был населен враждебными человеку существами, вселявшими в него страх. Но безграничная жажда познания этого мира пересиливала страх перед неизвестной опасностью.Приключения Одиссея, поход аргонавтов за золотым руном это запечатленные в поэтической форме все те же стремления узнать как можно больше о той земле, на которой обитает человек. Великий русский философ Лосев А. Ф.утверждал о ненаучном происхождении мифов Научные функции духа слишком отвлеченны, чтобы лежать в основании мифологии. Для мифического сознания нет ровно никакого научного опыта. Его ни в чем нельзя убедить.Говорят, что постоянство явлений природы должно было с самых ранних пор заставить толковать и объяснять эти явления и что мифы, поэтому, и есть эти попытки объяснения природной закономерности. Но это чисто априорное представление, которое с одинаковым успехом может быть заменено противоположным. В самом деле, почему, собственно говоря, постоянство тут играет роль и именно такую роль Раз явления протекают постоянно и неизменно как смена дня и ночи или времен года, то чему же тут удивляться и что именно тут заставит придумать научно-объяснительный миф Мифическое сознание скорее, пожалуй, задумается над какими-нибудь редкими, небывалыми, эффектными и единичными явлениями, и скорее дает не их причинное объяснение, но какое-нибудь выразительное и картинное изображение.Постоянство законов природы, таким образом, и наблюдение над ними ровно ничего не говорит ни о сущности, ни о происхождении мифа. В своих поисках защиты от страшных стихийных сил греки подобно всем древним народам, прошли через фетишизм веру в одухотворенность неодушевленной природы камней, дерева,.
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