45дм= скальки метрам и дм

Математика
45дм= скальки метрам и дм
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45 дм = 4,5 метра. Нужно число разделить на 10. 45 дм = 45 дм. Так как они равны.
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