Составить 15 предложений со словарными словами
Русский язык
Составить 15 предложений со словарными словами
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ШОФЁР отвёз нас домой ШОКОЛАД был очень вкусный МАма ходила в АПТЕКУ Охраник сторожил ТЕРРИТОРИЮ Сегодня к нам приходил ДИРЕКТОР Марья занимается изобразительным ИСКУССТВОМ Вчера на почте был обнаружен странный КОНВЕРТ На изо мы рисуем АКВАРЕЛЬЮ БИОГРАФИЯ Пушкина очень интересна Мы собрались все вместе на обед Дедушка решал КРОССВОРД ИЗОБРАЖЕНИЕ на компьютере было не чёткое Сегодня мама принесла КИЛОГРАММ конфет Машина проезжает КИЛОМЕТР за МИНУТУ На стене висит ПОРТРЕТ призидента
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