45а-5а-7а+29 Упростить пример и найти ответ если а=13 3+6-8в-10в+19 Упростить пример и на??ти ответ при том что в=12 Помогите пожалуйста! 5 класс
Математика
45а-5а-7а+29 Упростить пример и найти ответ если а=13 3+6-8в-10в+19 Упростить пример и на??ти ответ при том что в=12 Помогите пожалуйста! 5 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если фотка размазанная то я сфотаю занаво
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