Помогите составить словосочетание со словами напряженно,не переставая напевая р??ботать её его повыше

Русский язык
Помогите составить словосочетание со словами напряженно,не переставая напевая р??ботать её его повыше
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Работать не переставая. Её платье красиво. Его оценки не плохие . Поставить вазу повыше. Сидеть напевая. Думать напряжённо
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