Почему решение церковного собора 1439 г. во Флоренции не помогло византийским императорам сохранить империю?

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Вот в этом соборе Флоренции, который носит название Санта-Мария-дель-Фьоре зараждалась Греко-Католическая Церковь после подписании в 1439 году Флорентийской унии. Римско-Католическая Церковь считает Ферраро-Флорентийский собор Семнадцатом Вселенским Собором, что отрицает Православная Церковь и все решения этого собора отвергают.