Почему решение церковного собора 1439 г. во Флоренции не помогло византийским императорам сохранить империю?

История
Почему решение церковного собора 1439 г. во Флоренции не помогло византийским императорам сохранить империю?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот в этом соборе Флоренции, который носит название Санта-Мария-дель-Фьоре зараждалась Греко-Католическая Церковь после подписании в 1439 году Флорентийской унии. Римско-Католическая Церковь считает Ферраро-Флорентийский собор Семнадцатом Вселенским Собором, что отрицает Православная Церковь и все решения этого собора отвергают. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составить 15 предложений со словарными словами
Ответить
Русский язык
Помогите составить словосочетание со словами напряженно,не переставая напевая р??ботать её его повыше
Ответить
Литература
Составить рассказ об осеннем лесе
Ответить
Обществознание
Напишите, пожалуйста, если не сложно хорошее ЭССЕ. На тему: "Самый бедный-это тот,кто не умеет пользоваться тем,чем располагает."
Ответить
Английский язык
Present perfect or past perfect? 1. a) I phoned Mr Williams to find out if Pat (go) out. 2. a) Look at this house. I (live) here for 12 years and...
Ответить