Почему решение церковного собора 1439 г. во Флоренции не помогло византийским императорам сохранить империю?
История
Почему решение церковного собора 1439 г. во Флоренции не помогло византийским императорам сохранить империю?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот в этом соборе Флоренции, который носит название Санта-Мария-дель-Фьоре зараждалась Греко-Католическая Церковь после подписании в 1439 году Флорентийской унии. Римско-Католическая Церковь считает Ферраро-Флорентийский собор Семнадцатом Вселенским Собором, что отрицает Православная Церковь и все решения этого собора отвергают.
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