Разрежь фигуру по линиям клетки на одинаковые части

Математика
Разрежь фигуру по линиям клетки на одинаковые части
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Воттак 2 одинаковые части
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