Какая часть речи слово НЕБЕ?
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Какая часть речи слово НЕБЕ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это существительное, не путай с наречием, хоть и вопрос "где?". Начальная форма - небо. Тоже самое: В метро - сущ. ; В подвале - сущ.
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