Постройте в одной системе координат графики функций y=2x-6; y=-2/3x; y=-1,5.

Алгебра
Постройте в одной системе координат графики функций y=2x-6; y=-2/3x; y=-1,5.
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Гость:
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