Купили 7 билетов в кино и 5 билетов в театр сколько всего билетов купили Составь и реши две задачи обратные данной
Математика
Купили 7 билетов в кино и 5 билетов в театр сколько всего билетов купили Составь и реши две задачи обратные данной
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.всего было 12 билетов,7 билетов в кино,а остальные в театр.Сколько билетов было куплено в театр?12-7=5 2.всего было куплено 12 билетов,5 билет ч театр,а остальные в кино.Сколько билетов было куплено в кино?12-5=7
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