Кустарник с крупными простыми листьями и плодами орехами Что за куст?
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Кустарник с крупными простыми листьями и плодами орехами Что за куст?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этот куст называется - орешник.
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