Кути паралелограма відносяться як 2 до 3. Знайти кут між висотами паралелограма, проведеними з вершин гострого кута.
Математика
Кути паралелограма відносяться як 2 до 3. Знайти кут між висотами паралелограма, проведеними з вершин гострого кута.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нехай 1 частина буде х, тоді один кут дорівнює 2х, а другий 3х, тоді 2х + 3х = 180 5х = 180 х = 36 градусів дорівнює 1 частина, отже гострий кут 36 * 2 = 72 градуси, а тупий кут 180 - 72 = 108 градусів Кут між висотами паралелограма, проведеними з вершини гострого кута дорівнює тупому куту паралелограма, отже він дорівнює 108 градусів
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