Ежемесячные доходы фирмы составляют 720000р.,а расходы-580000р.Какова прибыль фирмы за ??од?б)Ежемесячные доходы фирмы состаляют 720000р.,а расходы - 850000р.Каковы убытки фирмы за год?

Математика
Ежемесячные доходы фирмы составляют 720000р.,а расходы-580000р.Какова прибыль фирмы за ??од?б)Ежемесячные доходы фирмы состаляют 720000р.,а расходы - 850000р.Каковы убытки фирмы за год?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 ЗАДАЧА (720000х12)-(580000х12)=1680000 доход за год 2 ЗАДАЧА (850000х12)-(720000х12)=156000 убыток за год Ответ:1) 168тыс,2) 156тыс
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