В сосуд налито три несмешивающихся жидкости:вода,керосин,ртуть.В каком порядке они расположатся ?
Физика
В сосуд налито три несмешивающихся жидкости:вода,керосин,ртуть.В каком порядке они расположатся ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Керосин Вода Ртуть Все зависит от плотности( керосин имеет плотность 0,8 г\см^3, вода 1,0 г/см^3, ртуть 13,6 г\см^3) . Так как керосин имеет меньшю плотность вода его как бы выталкивает , а вот с рутью все наоборот .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Подставьте в выражение а -b+c указанные числа и выполните вычисления а) а=0 ,b=20,7,c=10,3 б)а=-10,b=-5,5,c=2,5 в) а=1,2,b=4,8,c=-4,2:г)a=-0,7,b=-1...
Английский язык
He British people are proud of their theatre. The theatre ____ very strong in Britain (ALWAYS BE). Its centre is, of course, London, where ____ pla...