В сосуд налито три несмешивающихся жидкости:вода,керосин,ртуть.В каком порядке они расположатся ?

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Керосин Вода Ртуть Все зависит от плотности( керосин имеет плотность 0,8 г\см^3, вода 1,0 г/см^3, ртуть 13,6 г\см^3) . Так как керосин имеет меньшю плотность вода его как бы выталкивает , а вот с рутью все наоборот .