Вычислите углы ромба, если: 1) один из его углов равен 114° ; 2) угол между стороной и диагональю ромба равен 26°;
Математика
Вычислите углы ромба, если: 1) один из его углов равен 114° ; 2) угол между стороной и диагональю ромба равен 26°;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) один из его углов равен 114° 180-114=66; 2) угол между стороной и диагональю ромба равен 26° 180-2*26=128;
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