Вычислите углы ромба, если: 1) один из его углов равен 114° ; 2) угол между стороной и диагональю ромба равен 26°;

Математика

Вычислите углы ромба, если: 1) один из его углов равен 114° ; 2) угол между стороной и диагональю ромба равен 26°;

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