(b в степени 5 корнеи из 8 +1)/(b в степени корня из 8)в пятой степени. При b = 2. Решите пл??

Алгебра

(b в степени 5 корнеи из 8 +1)/(b в степени корня из 8)в пятой степени. При b = 2. Решите пл??

Автор: Гость