(b в степени 5 корнеи из 8 +1)/(b в степени корня из 8)в пятой степени. При b = 2. Решите пл??
Алгебра
(b в степени 5 корнеи из 8 +1)/(b в степени корня из 8)в пятой степени. При b = 2. Решите пл??
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Гость:
При b=2
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