Помогите решить задачу по химии. пожалуйста.
Химия
Помогите решить задачу по химии. пожалуйста.
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Відповідь: m(CH3-CH2-OH)=57,5г..
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