По термохимическому уравнению реакции СaO+H2O=Ca(OH)2+67 кДж рассчитайте массу оксида кальция, если выделилось 119,4 кДж

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М(СаО) = 56 г/моль Составляем пропорцию: 56 г СаО выделяется 67 кДж х г СаО выделяется 119,4 кДж 56/х=67/119,4 х=56*119,4/67 = 99,8 г ответ: 99,8 г