Напишите сочинения на тему весна в разговорной стиле речи .не менее 70 слов
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Напишите сочинения на тему весна в разговорной стиле речи .не менее 70 слов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А вы знаете что такое весна?Весна-это когда все вокруг цветёт,распускается ,просыпается от зимней спячки,ярко светит солнышко,поют птички,душа поет,радуется!Небо чистое,голубое.Почти Ни одного пасмурного дня,бывают конечно местами дожди,но не без этого же!Дни прибывают,на улице становится теплее,в воздухе так и витает атмосфера весны.Долгая зима наконец-то ушла..Этой весной все изменится немного чуть-чуть осталось подождать,и наступят летние каникулы. мне нравится весна! Ахахах,ну я не знаю,как-то так.72 слова
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