Бим,бом и бам - братья-тройняшки , а их братья - двойняшки труляля и траляля ровна на три года их младше . на день рождения всех пяти братьев мама приготовила им большой торт со свечками.Число свечек было равно сумме возрастов ...
Математика
Бим,бом и бам - братья-тройняшки , а их братья - двойняшки труляля и траляля ровна на три года их младше . на день рождения всех пяти братьев мама приготовила им большой торт со свечками.Число свечек было равно сумме возрастов всех пяти братьев.Сколько свечек могло быть на этом торте?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть возрасты Труляля и Траляля равны "х", тогда возрасты Бима, Бома и Бама равны (x+3), потому что они все на 3 года старше Труляля и Траляля. Сумма всех их возрастов, стало быть: x + х + (x+3) + (x+3) + (x+3) = 2х + 3(x+3) = 2х + 3x + 9 = 5x + 9 . Значит сумма всех их возрастов должна быть на 9 больше, чем какое-то число, кратное пяти. Или иначе, если из суммы всех их возрастов вычесть 9, то должно получиться какое-то число, кратное пяти. Если бы, например, предлагались такие варианты 20, 27, 34, 41, 48, то можно было бы сказать: 20 – 9 = 11 – не кратно пяти 27 – 9 = 18 – не кратно пяти 34 – 9 = 25 – кратно пяти! 41 – 9 = 32 – не кратно пяти 48 – 9 = 39 – не кратно пяти О т в е т : на торте могло быть, например, 34 свечи, или любое другое такое число, при вычитании из которого девяти обязательно бы получалось кратное пяти число.
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